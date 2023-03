Francis GAUDIN

Je suis côme, côme gaudin.



http://www.myspace.com/bambouscome



depuis septembre 2009 je suis en ville pour pratiquer l'art contemporain,



je me retrouve à développer un dossier sur un premier projet d'art contemporain.



l'art contemporain est un art tourné vers le public, un art expression de solution, un art pratiqué à la demande du public, pour le public, vers le public, avec la présence du public.

Chaque création d'art contemporain est une expression des possibilités visualisées par l'artiste face à des problématiques.



L'art contemporain peut être un gouffre de lourdeur, cela se produit quand l'action créatrice est solution à une fausse problématique, on peut se retrouver face à des peluche cloué sur le mur.



Je prend le rôle d'artiste au sérieux, il est possibilité d'expression d'utopie.



Et la pratique de l'art contemporain je la vois en complément du journal TV.



merci



cordialement



Mes compétences :

Art

Artiste

Culture

installation

Musicien

Observation

Peintre

Performance

PROGRES