Francis GROSJEAN

Bonjour et bienvenue sur mon profil !:Mon parcours professionnel au sein de la filière commerciale depuis 25 années m'a permis d'acquérir diverses compétences telles que l'animation, la formation ou le tutorat, le management de groupes, une certaine aptitude à l'écoute active ainsi qu'une capacité à mettre en œuvre et à concevoir des plans d'actions .

Le dernier poste que j'ai occupé m'a permis de développer, en outre, des capacités de travail et d'organisation, l'optimisation de ceux-ci, tant en équipe que ce de façon autonome ainsi qu'un sens aigu des relations humaines et de l'éthique commerciale.

Parallèlement, j'ai validé via une VAE en 2007 ce parcours et cette expérience professionnelle en obtenant le titre homologué par le ministère de l'Emploi de "manager d'univers marchand", ce qui correspond au BTS MUC.Suite à cette validation,j'ai suivi une formation de formateur en 2009 ( Niveau II ),convaincu que mes compétences et mes atouts personnels,une empathie naturelle et un sens aigu de l'écoute, répondaient aux exigences de ce domaine d'activité.Cette formation a été sanctionnée par l'obtention d'une attestation de compétences au métier de formateur reconnue par la CCI de Rouen en Juillet 2009.Suite aux vacations que j'ai effectué et effectue encore au GRETA de Rouen, site de Flaubert et de Canteleu,à celles que j'ai effectué à l'IFA de Rouen et également à l'institut RISE d'Evreux ou j'ai eu en charge la formation des BTS MUC à la gestion de la relation commerciale, je reste "en veille" et suis toujours en recherche d'autres activités,d'autres interventions...Ce

qui me permettrait d'augmenter mon volume horaire et donc à terme de pouvoir en vivre décemment.Contactez moi UNIQUEMENT à l'adresse suivante:f.grosjean@orange.fr./ou Tél:06 61 40 26 65 car je n'ai que peu de temps à consacrer à surfer sur la "toile" excessivement "chronophage" ! .A vous lire.A vous entendre, c'est bien aussi, et à bientôt !.

N.B.: Plusieurs hobbies et centres d’intérêt à notifier: les cafés citoyens,l'écologie politique,la peinture,la B.D.,l'illustration,le dessin de presse et la caricature,les arts martiaux, le théâtre et la musique.Autres centres d’intérêt: mes 2 garçons!Instruments pratiqués: saxophone et basse.Voilà, ce sera tout.



Mes compétences :

Pédagogue

Formation

Recrutement

Accompagnement

Analyser écouter réfléchir agir

Adaptabilité

Organisation