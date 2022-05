Romain GROSJEAN

Près de 10 ans d'expérience en conduite de projets complexes (consultant interne et externe) :

- Cotation, audit et design d'organisation,

- Externalisation de fonction et d'activité,

- Création de consortium,

- Transformation d'entreprises,

- Partenariats stratégiques,

- Préparation opérationnelle de fusion

- Pooling de ressources et d'activité - Centre de services partagés





Diplômé d'Ecole de commerce – ESC Bordeaux



Mes compétences :

Organisation du travail

Process

Project management

Business plan

Analyse financière

Reporting

Entreprenariat

Organisation

Management

Banque