Francis GUICHARD

Bonjour ; j'ai 64 ans , aujourd'hui retraité , mais encore très jeune , en forme et en bonne santé ...

Mon parcours professionnel est le suivant ; mes racines sont paysannes , poitevin né dans la Vienne 30kms au sud de Poitiers , ma scolarité s'est arrêtée après le BEPC de l'époque ; et direct au boulot sur l'exploitation familiale en 1967 ... Après pas mal de péripéties , installation et reprise de l'exploitation en GAEC en 1978 , ça n'a pas fonctionné comme j'aurai voulu , j'ai quitté "ma province" en 1983 , pour un emploi dans une entreprise de la région parisienne d'assainissement et de travaux spéciaux (dangereux !) jusqu'en 1989 ou j'ai décidé de faire autre chose ; je suis rentré comme électromécanicien, dans une entreprise Orléanaise , du groupe Vinci énergies ; jusqu’à mon départ en retraite en juin 2011... j'ai de nombreuses habilitations (electriques , cariste , grutier, chauffeur PL, soudeur , etc ... ) ça sert plus a rien , j'aimerai faire profiter de mon expérience , car quand je vois comment on travaille mal dans pas mal d'entreprise aujourd'hui , notamment sur la sécurité , et le port des EPI , qui sont relégués souvent aux oubliettes ; sans oublier les "gestes & postures" et l'hygiène de vie au travail ...



Mes compétences :

autonome

ouvert d'esprit