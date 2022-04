Francis HARTMANN

Le sujet est sérieux, aussi utiliserai-je, les adjectifs indispensables .

Après plus de 45 ans de recherches fondamentales et cliniques:

Aussi, bizarre, incroyable, , invraisemblable, irraisonné, inattendu, surprenant, déroutant, stupéfiant,farfelu, insensé, extravagant, saugrenu, abracadabrant désorientant, que cela puisse paraître (et nous le concédons volontiers) chacun doit néanmoins admettre comme une évidence l'effet profondément nocif sur l'ensemble de la santé que peut avoir avoir une habitude apparemment anodine : la "crispation des mâchoires, dents serrées". = bruxomanie centrée « . Ces données sont françaises ; évidemment, je ne suis pas pris au sérieux, malgré plusieurs démarches officielles auprès de différents ministres de la Santé . Pourtant , je suis à la retraite et ne brigue aucun avantage financier .

Il a un blocage à la Direction de la Santé. La piste du virus hypothétique vient pourtant d'être abandonnée pour le Syndrome de Fatigue Chronique.

Plus de 8O % des Syndromes de Fatigue Chronique et 70% de Fibromyalgie sont la conséquence de la crispation des mâchoires dents serrées . = bruxisme centré Ce sont des formes cliniques ben précises . Elles surviennent toujours chez un sujet stressé qui crispe les mâchoires dents serrées . ( Femmes 80% - Hommes 20% )

* Crispation des mâchoires dents serrées =bruxisme centré

Nous sommes en mesure de confirmer , chez le sujet stressé, l'effet pernicieux pour l'organisme de la crispation continuelle des mâchoires dents serrées . Aussi paradoxal que cela puisse paraître, les dents des mammifères , homme compris , sont susceptibles dans ces conditions , d'adresser des messages sensitifs dans différentes régions du Système Nerveux Central :

- la moëlle épinière( depuis la nuque jusqu'au bas du dos ) induisant ainsi des céphalées, migraines accompagnées, douleurs cervicales,axiales, dorsales, lombaires, déconcertantes pour le praticien et toujours invalidantes pour les malades

- le cervelet, noyaux vestibulaires = vertiges idiopathiques

- l’area postrema = le centre des nausées et du vomissement . :

- l'hypothalamus. Troubles du comportement alimentaire, Fièvre prolongée inexpliquée

-donner des troubles divers :

*acouphènes à type de bourdonnements dans les oreilles

* troubles du sommeil * fatigue le matin au réveil +++++

Les chercheurs des sciences fondamentales ont depuis longtemps décrit les trajets et les terminaisons de ces informations ( Cf : notre bibliographie )

Chez un sujet stressé ( femmes 80%, hommes 20% ) , cette mauvaise habitude ‘ serrement des dents =bruxisme centré = crispation continuelle des mâchoires dents serrées peut induire des douleurs à distance douleurs dans la nuque , crampes dans les mollets) accompagnés ou non des troubles associés précités

Attention ceci ne concerne que les patients stressés qui crispent les mâchoires dents serrées .On appelle cela une dyskinésie

Si cette parafonction n'est pas retrouvée dans l'interrogatoire du praticien ou , par le biais de l'aveu spontané du sujet stressé, ce dernier doit impérativement reconsulter son médecin.

Il faut savoir que de nombreux patients stressés ne se rendent pas compte de leur crispation .

Un point important, le grincement de dents avec usure des dents ne doit en aucun cas être confondu avec le serrement de dents.

Ne laissant pas de trace , seul l'interrogatoire du praticien ou l'aveu spontané du patient stressé permettront d'orienter le diagnostic.

