Francis HENIN

Bonjour, bienvenue et merci de consulter mon profil, je suis électricien de métier avec un peu plus de 10 ans d'expérience, mais il y a 5 ans aprés un licenciement, j'ai décidé de me reconvertir dans un autre secteur d'activité qui me plaisait beaucoup, j'ai donc achevé une formation de niveau IV en maintenance informatique et j'ai trouvé un emploi quelques mois plus tard dans ce domaine, en tant qu'administrateur réseau, mais j'aimerais également poursuivre ma formation pour atteindre un niveau III, c'est pourquoi je recherche également un contrat Pro.







MES COMPETENCES





Informatique



• Assemblage et installation d’un ordinateur.

• Les systèmes d’exploitation monoposte.

• Maintenance et assistance aux utilisateurs.

• Câblage et dépannage réseaux.

• Internet.



Electricité



• Conception d’une installation d'après un

cahier des charges

• schéma d’implantation

• Mise en œuvre du tirage de câbles

au raccordement tableau

• Connaissances en alarme incendie

• Dépannage



Mes compétences :

Assistance utilisateurs

Maintenance

Réseau

Informatique