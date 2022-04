Francis HÉRIN

Handivalides a déposé sa banque de données dans le groupe !

plusieurs milliers de sites référencés dans tous les domaines !

vous pouvez la consulter en entrant dans le groupe.

PS! pensez a désactiver les notifications en haut a droite en arrivant dans le groupe!

votre messagerie ne sera pas saturée !

je déposerai au fur et a mesure toutes les actualités sur cette page.

Les personnes qui désirent participer au groupe ne sont pas forcément mes amis si elles ne font pas la demande; donc j'ai décidé de déposer directement sur cette page les actualités du handicap; mais aussi les actualités centrées sur le handicap:

la culture,le sport,les arts,la littérature,le cinéma,les animaux,la nature,les livres audio,les nouvelles technologies,et plein d'autres choses encore !

tous les fichiers ont été déposés en entrant dans le groupe .

Tous les jours je ferai un copier coller de toutes les actualités récoltées sur netvibes et sur pearltrees!

SVP! sur cette page !

pas d'argent,pas de prêt bancaire et soyez respectueux des valeurs républicaines!

papa ébène et isabelle!