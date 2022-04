Laurence HERIN

De formation ingénieur de l'École Centrale Paris, j'ai une expérience de 6 ans dans un cabinet de conseil en organisation et logistique hospitalière.

J'ai intégré les Hôpitaux Universitaires Paris Centre, Hôpital Cochin, au sein de la Direction de la Recherche et des Organisations Médicales, en tant que chargée de mission sur le projet médical et sur les projets d'organisation. J'ai coordonné des opérations de réorganisation et de transferts d'activités diverses dans le cadre de plans travaux notamment.



Mes compétences :

Informatique

Logistique

Logistique hospitalière

Santé

Conseil en organisation

Organisation du travail

Organisation d'entreprise

Gestion de projet