Francis Herve TAME KAMGUEU

Je suis M. TAME Francis, Responsable du Service des Opérations et du Commercial Afrique Subsaharienne au sein de la Société MILLENNIUM filiale du groupe MEDTECH (1ère SSII au MAROC).



Nous sommes une entreprise spécialisée dans la gestion du risque clients notamment les enquêtes financières/solvabilité sur mesure, le recouvrement pour les entreprises marocaines.



En parallèle, nous nous occupons du commercial sur l'Afrique Subsaharienne pour certains entreprises du groupe notamment OMNIACADEMY (spécialiste de la formation en nouvelles technologies telles que ORACLE, SAP, IBM, ...) et NETPEAS (Audit et Analyse des vulnérabilités des parcs informatiques).



Nous sommes donc présents sur le Maroc et nous visons à nous étendre sur le marché subsaharien et européen.



N'hésitez pas à nous contacter au +212(0)522985829 / +212(0)522981515



Mes compétences :

Enquêtes

Analyse financière

Contrôle interne

Développement commercial

Formation