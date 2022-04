Bienvenue sur mon espace professionnel,



Actuellement en poste chez QCM France, mes fonctions consistent à la gestion opérationnelle des projets (cadrage du projet, parametrage sur la plateforme spécialement développée par QCM, mise en œuvre et gestion du terrain).



Si vous avez besoin de plus d'informations, je me ferai un plaisir de vous répondre.



Bonne journée !



Profil en anglais LinkedIn

fr.linkedin.com/pub/francis-ho/67/21a/360/



Mes compétences :

Office 2010

Powerpoint

Access

Photoshop

Excel

Sphynx

Benchmark

Études qualitatives

Étude de marché

Études quantitatives

Analyse des besoins

Management d'équipe

Marketing Opérationnel

Marketing

Analyse

Commerce

Restauration

Distribution

Mobilité internationale