Francis HONAR

Je ne vous vends rien ni même pas un rêve.

Tout simlement je préfère exprimer le plaisir d'avoir de rêves.

Vous créez votre profil pour encore trouver une astuce pour gagner de l'argent encore et encore.

Mais encore vous faites tout pour vous eloigner de votre rêve et ca y est vous avez pas mal de chose mais déjà 70 ans et mince ... trop tard



Non non c'est pourquoi j'arrête de vendre mais rêver et faire rêver avec mes photos et mes tableaux GRATUITS.

Et je ne suis pas encore dans la rue et peut être plus heureux que certains d'autres









Mes compétences :

Chef d'entreprise pendant plus de 20 ans