Elena JOUBERT

- Optez pour un traducteur interprète professionnel ! -

Une solide formation :

Si vous cherchez un traducteur-interprète professionnel en langue russe, n’hésitez pas à prendre contact avec moi. De langue maternelle russe, résidant en France depuis de nombreuses années, je suis parfaitement bilingue Russe-Français. Titulaire du diplôme de Traducteur Interprète de l’ESUCA de Toulouse (École Supérieure de Cadres Interprètes Traducteurs), je possède également une Maîtrise d’anglais acquise en URSS.

Des garanties professionnelles :

Tout particulièrement spécialisée dans le service aux entreprises, j’apporte pour garanties :

- une culture internationale acquise à l’étranger,

- la maîtrise des techniques de traduction et d’interprétation,

- des qualités professionnelles indispensables telles que la rigueur, la précision et les compétences techniques et linguistiques.

Expertise et mobilité :

Experte dans la traduction de textes relevant des secteurs du tourisme, de l’industrie, du commerce et des produits de luxe, je m’occupe, entre autres, de la version russe du site web de la prestigieuse Société des Bains de Mer Monte-Carlo. Résidant à Toulouse mais parfaitement mobile, je propose mes services de traduction et d’interprétariat français <> russe en région Occitanie comme dans la France entière. J’accepte également les missions à l’étranger.

Visitez mon site Internet https://trad-russe.fr/ pour en savoir plus sur mes compétences et mon expérience professionnelles. Vous y trouverez également les témoignages de mes clients concernant la qualité de mes prestations de traductrice-interprète.

N'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail elenajoubert@gmail.com ou par téléphone 0612302102.



Mes compétences :

