Samira AGUELMOUS

Spécialisée dans le:

- Assistanat de direction

- Office Management

- Marketing et Communication

- Recrutement



Mes expériences professionnelles et compétences clés:



ASSISTANAT DE DIRECTION et Office Management

- Gestion des agendas

- Gestion des réservations (voyages et déplacements)

- Gestion accueil téléphonique

- Gestion commande et relations fournisseurs, suivi comptable

- Gestion des notes de frais

- Gestion administrative quotidienne (fournitures, communication équipe, etc.)



MARCOM

- Marketing produit (mix marketing prix/distribution/communication)

- Communication externe (communiqués de presse, interviews, podcast)

- Communication interne (présentations powerpoint corporate, leaflet, booklet aux commerciaux, coordination newsletter)

- Evénementiel (organisation de salons, séminaires, conférence de presse etc.)

- Relations presse (diffusion dossiers et communiqués de presse, rencontres journalistes, invitations à évènements, insertion encarts publicitaires dans magazines, gestion du press clipping)

- Rédactrice web

- Support vente online et offline (création de brochure, catalogue, etc.)

- Commerce et support vente aux commerciaux (prévision vente/étude de marché et veille concurrentielle)



RECRUTEMENT

- Définition profils et création offres

- Recherches, Pré-qualifications CV et entretiens téléphoniques

- Entretiens

- Débrief équipe

















Mes compétences :

Vente