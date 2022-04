Francis JAMES

Fascia et Forme, (www.bodytouchmassage.org), est au service des entreprises cherchant à réduire leurs coûts cachés et à augmenter leurs performances à travers la prévention et la réduction des risques psychosociaux (RPS).



Le massage bien-être et la thérapie manuelle en entreprise ont un réel rôle dans la prévention du stress et des troubles musculo-squelettiques (TMS), la réduction des risques psychosociaux et la promotion de santé sur le lieu du travail (PSLT).

Le lien entre les risques psychosociaux et la santé des salariés est soutenu aujourd'hui par des études robustes.



Les signes des RPS :



Augmentation de l’absentéisme et du turnover,

Difficultés pour remplacer le personnel ou recruter de nouveaux employés,

Augmentation des accidents du travail,

Démotivation, baisse de créativité,

Dégradation de la productivité, une augmentation des rebuts ou des malfaçons,

Dégradation du climat social, une mauvaise ambiance de travail,

Atteintes à l’image de l’entreprise…





Les risques psychosociaux coûtent cher à l'entreprise et ces coûts sont rarement comptabilisés ; ce sont les coûts cachés.



C'est pourquoi à Fascia et Forme nous proposons un dispositif pérenne pouvant offrir à l'entreprise une réduction de ses coûts cachés toute en améliorant les performances du personnel.



Energie, Concentration, Productivité, Prévention, le massage en entreprise c'est votre solution.



Mes compétences :

Pédagogie