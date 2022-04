Francis JANNIN

EN RECHERCHE ACTIVE DEPART A LA SEMAINE URGENT



Bonjour à toutes et à tous.

j'ai 52 ans, j'aime ce métier, je l'ai pratiqué sur le tard après une carrière dans la métallerie.



Je vous apporte mon expérience, mon honnêteté, mon dévouement, j'aime le contact avec les clients et sais m'adapter au cas par cas lors de livraison, toujours aimable et diplomate. je protège mon entreprise et pérennise son portefeuille de client.



je suis en bonne condition physique, ne rechigne pas à charger ou décharger les marchandises.



Mes souhaits , Citerne alimentaire ou produits dangereux, benne, frigo ....

Départ a la semaine souhaité.



Ce métier m'a beaucoup apporté et m'apportera sans doute encore, mais pour cela il me faut un volant.

Alors messieurs les recruteurs hésitez pas, contactez-moi, j'attends vos appels.



Mes compétences :

Chauffeur

Transport

France