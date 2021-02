Francis KASICA

O Développement logiciel et architecture logicielle dans différents secteurs/métiers :

- Télécommunications (Nortel Networks)

- Systèmes embarqués militaire et civil (Seref, SagemCom)

- Energie (EDF), la banque (AMF, BNF, CNCE)

- Grande distribution (Darty).



o Expérience dans 3 domaines techniques particuliers

- Supervision de réseaux, informatique industrielle

- Enterprise Content Management, dématérialistion des documents, gestion de processus métier/workflow

- Sécurité informatique (gestion d'identité et d'accès)



o Expertise dans

- le développement logiciel, méthodes et organisation

- l’architecture logicielle,

- la gestion de projet (du recueil du besoin initial à la livraison finale),

- l’activité de tierce maintenance applicative.



o Capacité à travailler en équipe, et individuellement dans des fortes contraintes planning et qualité. Résilient au stress.

o Capacité d'adaptation aux métiers de mes clients, ainsi qu’aux différentes technologies et à leur constante évolution.

o Activité actuelle dans le domaine de la sécurité informatique via la gestion des identités et des accès.



o Expertise sur les langages C/C++, C#, Java, Visual Basic sous Linux et Windows.



o Maîtrise les technologies :

- des technologies web (HTTP, XML, SOAP et Webservices, etc),

- des techniques de développement sur les bases de données relationnelles (Oracle, SQL Server),

- des outils de gestion de configuration (Clearcase, Subversion, Ant, etc).

- des outils de Business Intelligence - Business Object -, et de gestion de workflows (W4).

- des outils de gestion d'identité ISIM, oracle waveset.



o Veille technologique permanente, par exemple sur le langage Scala, mais aussi sur Play, Spark, Elastic Search, etc.