Francis KPEKO NZALE

Organisé et capable de travailler sous pression, j'aime les défis et fais en sorte de toujours trouver des solutions.

Autonome et indépendant, j'apprécie le travail d'équipe et sais être force de proposition.

Ouvert d'esprit et fiable, je peux gérer des projets différents et variés. J'aime ainsi m'impliquer dans des missions me permettant de découvrir de nouvelles méthodes ou de rencontrer de nouvelles personnes



Mes compétences :

Anglais et espagnol courant

autonome

Géographe

ouvert d'esprit

RIGOUREUX

Urbaniste

Travail en équipe