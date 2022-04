Francis LANCELIN

J’ai 25 ans d’expérience en maintenance électricité et automatisme, dont 9 ans en fonction d'expert et 8 ans en management d'équipes au sein de Continental et de Nipro Glass France (verrerie).

J'ai eu par ailleurs l'opportunité de partir en Asie en qualité d'expert technique où j'ai travaillé avec des techniciens allemands et formé des ingénieurs locaux aux nouvelles technologies.



Mon projet aujourd’hui est d'être responsable maintenance multi-technique et automatisme pour y développer mes talents principaux qui consistent à manager des équipes et à mener des analyses pour trouver les solutions les plus adaptées.

Je recherche une fonction qui me permette de dialoguer, de communiquer, d’échanger avec des utilisateurs et faciliter le développement de mes collaborateurs. D’une façon générale, je suis quelqu’un de curieux, ayant soif de connaissance, reconnu comme une personne de confiance, rigoureuse et ayant le sens du service et du résultat.





Mes compétences :

ALLEN BRADLEY

Automatisme

Beckhoff

Bus de terrain

Electricité

Électricité automatisme

Maintenance

Profibus

Siemens

Step 5

STEP 7

Technique