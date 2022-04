Francis LARRIVIERE

La Direction Interdépartementale des Routes Atlantique a la responsabilité de 635 km d’autoroutes et routes nationales non concédées de la région Nouvelle Aquitaine. Forte de 470 collaborateurs, son siège est à Bordeaux et elle possède des implantations déconcentrées à Angoulême, Saintes, et Oloron.

Ses principales missions sont la gestion, l’exploitation, l’entretien, la maintenance et la modernisation du réseau avec une approche par itinéraire pour mieux répondre aux attentes des usagers.

Ses particularités reposent sur l’importance économique de l’axe Nord-Sud (RN10), les voies rapides urbaines à fort trafic de la métropole Bordelaise, les axes desservant des pôles à enjeux (Arcachon-A660, La Rochelle-RN11) et l’accès à l’Espagne par l’itinéraire empruntant le tunnel du Somport (RN134).



