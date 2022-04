Laurence LARRIVIERE

Je suis forte d'une expérience de plus de 20 ans dans le marketing des assurances de personnes.

Spécialiste de la création de produits (développement et pilotage d'un laboratoire d'innovations), mes diverses expériences se situent sur les marchés de l'épargne assurance-vie et de la prévoyance (y compris dépendance et assurance de prêt).

Mon expertise s'étend du marketing stratégique au marketing opérationnel et également à l'animation de réseaux. Mes différents postes m'ont permis d'appréhender plusieurs canaux de distribution (courtage, bancaire, salariés et direct) et de déployer des outils dématérialisés (extranet courtiers, souscription par signature électronique).

Enfin, je porte la partie développement du laboratoire d'innovations à travers la mise en place de nouveaux partenariats grands comptes.

Mes dernières réalisations : création d'une offre et d'un outil qui en permet la souscription à partir d'une app, conception d'un contrat santé entièrement dématérialisé proposé sur une plateforme web.



Mes compétences :

Communication

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Marketing produits

Formation

Animation de réseaux

Assurance de personnes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Argus

Gestion de projet

Management