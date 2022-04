Francis LAVELLE

INGÉNIEUR AVANT-VENTE

I N D U S T R I A L I S A T I O N

OUTILLAGES / MACHINES SPÉCIALES

Aéronautique - Défense - Énergies - Pharmaceutique



• Plus de 10 ans de direction d'un bureau d'études techniques ( Rang 1 Airbus )

• Plus de 10 ans de consulting en machines spéciales et outillages



Anglais et Espagnol - niveau professionnel

CAO : Catia V5 - Pack office 2010 - Project



Mon offre : Apporter mon expertise technique dans le cadre des RAO, du management de projets industriels et des études techniques.



Ma façon de travailler : Contrat de travail / Portage salarial







Mes compétences :

Aéronautique

Assistance à la maîtrise d’ouvrage

Assistance technique

Industrialisation

Innovations technologiques

Machines spéciales

Outillages

Ingénierie

Gestion de projet technique

Avant-vente