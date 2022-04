Francis LAVELLE



 Industrialisation

 Expertise technique / Ingénierie mécanique





Depuis janvier 2013

Expert indépendant.



Société CTEI à Mérignac- (12 ANS)

Gérant cofondateur et Directeur Technique

Ingénierie mécanique, méthodes (outillages, machines et équipements spéciaux)

Classée ISO 9001 2000, CTEI est une société d’ingénierie mécanique experte en méthodes et outillages, notamment pour l’industrie aéronautique et la défense. J’ai développé des savoir-faire spécifiques qui nous ont permis d’être référencés « Outilleur de rang 1 Airbus ».

J’ai participé à plusieurs missions d’affaire à l’étranger organisées par la CCI Aquitaine avec les pouvoirs publics et des chefs d’entreprises (Canada, USA, Inde)

Adhérent Aérospace Valley - j’étais présent sur les 4 derniers salons .



Ingénierie mécanique, méthodes : outillages, machines spéciale. Développement de la filiale BEAT Atlantique à Nantes.



Dessinateur indépendant (12ans)

Expert technique, machines spéciales (secteurs de l’armement, de la pharmacie, papeterie, automobile, aéronautique.



Mes compétences :

Aéronautique

Industrialisation

Ingénierie

Ingénierie mécanique

Mécanique

Outillage