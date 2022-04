Francis LE COSSEC

Après un parcours réussi, riche en expériences haut de gamme dans la restauration et l'hôtellerie, faute de retrouver un challenge intéressant, je me suis réorienté vers les métiers du bâtiment, pour lesquels je me suis formé auprès d'artisans de valeur. Depuis une dizaine d'années, je m'enrichi chaque jour d'un peu plus de connaissances dans le domaine de la rénovation et de la construction...