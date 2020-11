Marc LE COSSEC

Chargés d'affaires et responsable de projets pour des entreprises évoluant dans l'agencement haut de gamme sur mesure depuis plus de 15 ans, je mets mon savoir-faire au service de la passion.

Ma formation initiale dans le design produit et l'agencement me permet d'appréhender et de faire respecter au mieux les créations ou les intentions de mes clients.



Je supervise en interne/externe l'intégralité des projets jusque la livraison. Responsable des dossiers de l'appel d'offres à la réception des marchés en lien direct avec la maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre, je coordonne l'ensemble des intervenants, partenaires et sous-traitant nationaux et internationaux.

Rigueur et qualité oriente mon quotidien afin d'offrir les dispositifs les plus pertinents et adaptés possible pour des projets d'agencement en Réalisation ou Conception / Réalisation.



Nouveau siège de la Banque Lazard / sept 2020

https://www.office-et-culture.fr/architecture/france/nouveau-siege-de-la-banque-lazard



F34 - MSC BELLISSIMA / mars 2018

FWD Promenade - Cocktail Bar - Chocolaterie - English Bar - Karaoké



Cité du Vin de Bordeaux / juin 2016

http://artconceptservice.fr/fr/projet/38-cite-du-vin-bordeaux-33.html



Mes compétences :

Gestion et management de Projets

Appels d'offres / Marchés publics

Design produits / Design d'espaces

Agencement haut de gamme / Agencement multi-matériaux

Coordination de travaux