Serge LE COSSEC

Ayant exercé plusieurs poste d'expert et de management dans les domaines techniques, commercial et finances, j'occupe actuellement le poste de responsable achats IT pour le Groupe Orange. J'ai en charge le lancement de consultations et la négociation commerciale et contractuelle sur le domaine des infrastructures, des réseaux et du digital. Passionné par les évolutions technologiques et les métiers du digital, j'interagis avec l'ensemble des Directions Métiers et Techniques dans le cadre de projets de transformation et en appui avec la stratégie du Groupe Orange.

Après 40 ans dans la même entreprise, je continue à apprendre et à m'investir dans les défis du numérique qui impactent notre environnement social et notre rapport au monde. Homme de dialogue et d'écoute, je privilégie l'échange avec exigence et professionnalisme et une volonté de conclure le meilleur accord lors d'une négociation.



Je suis également investi auprès de la Direction des relations sociales en qualité d'élu et membre du CSE sur mon périmètre Direction Finance, Performance et Développement. Cette activité me permet d'appréhender les enjeux du Groupe et de défendre les intérêts des salariés.



Fervent défenseur de l'inclusion numérique, j'ai également trouvé dans cette mission ma raison d'être.



Ouvert au monde et aux cultures, je me passionne par ailleurs pour l'expression artistiques sous toutes ses formes.