Francis LEANDRO

Compétences :

- Convivial

- Courtois

- Disponible

- Dynamique

- Intègre

- Responsable.

■ Tourisme - Hotellerie

Management d’un espace de 25 à 60 chambres particulier

Encadrement d’une équipe de 15 à 25 personnes (hébergement, réception, food & beverage)

Incarnation de la gamme Luxe et haut de gamme auprès des clients et des équipes

Mise en œuvre et déploiement de la stratégie de l’entreprise et des prestations des services hôteliers et loisirs

Pilotage des résultats économiques de l’entité et faire vivre l’esprit propre à l’enseigne

Responsable de la mise en place, du suivi et du contrôle des normes et standards ainsi que la législation locale

Garant d’une relation personnalisée avec les résidents

Fédérer et motiver mes équipes autour d’objectifs, attitudes et comportements propres aux standards de la gamme propre à l’enseigne.

Garant de la qualité des prestations, le respect des règles d’hygiène et de sécurité ainsi que l’entretien du patrimoine



■ Gestion - Comptabilité

Responsable de la gestion administrative et financière (300 à 1500 clients)

Encadrement d’une équipe de 2 à 5 collaborateurs

Mise en place des procédures de gestion administrative et financière et des indicateurs nécessaires au suivi d'activité et au reporting à la Direction

Suivre l'évolution des résultats financiers de la structure et établir un plan de financement

Supervise et coordonne le contrôle de gestion et l'audit interne (évaluation des risques financiers, validation de choix fiscaux…)

Contrôle la gestion de la trésorerie et émettre des recommandations sur l'allocation des ressources financières

Fédérer et motiver mes équipes autour d’objectifs définis et les accompagner dans leur développement.



■ Informatique

World, Excel, Power-Point, Adobe, Access, Ms Office, Oracle, Helios, Nafi, Ciel, Gael, Sage.

■ Langue : Anglais, Espagnol, Portugais

Disponibilité Immédiate

Mobilité Géographique : France



● Mandataire de la Commission départementale de la jeunesse et des sports auprès du Ministère de l’éducation.

● Comédien dans un club théâtre durant 5 ans.

● Membre actif de l’association sportive Gym et fitness,

● Compétition force athlétique.

● Passionné de mythologie et ancienne civilisation.





