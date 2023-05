Jerome GENDRON

Ma première expérience professionnelle en tant que chargé d’affaires m’a permis de développer des qualités en conduite de projets, gestion, communication et management. J’ai aussi pu parfaire mes connaissances dans les domaines du génie climatique et acquérir de très bonnes connaissances dans les autres métiers du bâtiment.



Durant plus de trois ans au sein du Club Med, j'ai mis à profit cette expérience en tant qu’adjoint au Responsable Technique et adapté mon management aux équipes « multiculturelles » de cette société à travers le monde. J’y ai également développé un réel sens du service clients. Homme de terrain, de challenges, engagé et rigoureux.



Aujourd'hui c'est dans l'hôtellerie de luxe, au sein d'un des établissements les plus prestigieux et renommé que je mets en pratique toute cette expérience.



