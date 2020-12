Caroline DUMAS

Après une carrière de plus de 15 ans en ressources humaines dans l'hôtellerie de luxe à Paris, j'exerce désormais en tant que psychologue spécialisée dans les problématiques liées au travail et à son organisation.



Mon activité soriente selon deux axes distincts, lun concerne les interventions institutionnelles auprès de collectifs de professionnels rencontrant des difficultés dans leur activité quotidienne et lautre a pour objet laccompagnement individuel de professionnels en souffrance dans leur travail.



Je poursuis également ma formation en psychothérapie sensorimotrice en suivant la formation développée par Pat Ogden et le Sensorimotor Psychotherapy Institute. Intégrant les théories et techniques traditionnelles de la thérapie narrative à la psychothérapie corporelle, Pat Ogden et ses collègues ont fait une avancée spectaculaire dans le traitement du trauma par lutilisation concrète des mouvements et des sensations du corps pour aider à guérir les blessures du trauma.



Le détail de mon approche et protocole dintervention se trouve détaillé sur le site internet que jai crée à cet effet (https://carolinedumas-psychologue-paris.com).



Les consultations ont lieu sur rendez-vous: 06.11.72.32.04 ou cdumas.psychologue@gmail.com



Mes compétences :

Ressources Humaines

Communication

Microsoft Publisher

Microsoft Office

Formation

Management

Gestion de projet

Psychothérapie

Psychologie sociale

Psychologie

Sociologie des organisations

Psychologie du travail