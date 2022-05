Dieudonne RANDRIANTOETRA

2001-2015 Ritz Paris: Responsable Systèmes et Réseaux



J'assure l’opérationnalité optimale de l’infrastructure réseaux en respect du schéma directeur prescrit par la DSI, de la politique sécurité de l’entreprise.



Je fais partie des équipes projets réseau pour tous les aspects : prescrit notamment les contraintes en matière d’exploitation optimale et sécurisée et prend en charge plus spécifiquement le déploiement (installation, configuration, tests et mise en production) et la mise à niveau de l’infrastructure (migration, intégration), selon l’évolution du besoin des métiers et des technologies.



Je suis garant de la continuité de service de l’infrastructure IT ainsi déployée ou mise à niveau, la maintient en conditions opérationnelles dans un environnement systèmes, réseaux et logiciels hétérogènes.



Je mène une veille technique et règlementaire indispensable pour maintenir à niveau les moyens d’optimisation de l’infrastructure et permettre l’évolutivité de l’infrastructure que supervise.



Au service des métiers de l’entreprise ou de clients externes, je suis au final le garant opérationnel de la productivité, et de la sécurité des ressources techniques de l’infrastructure IT.