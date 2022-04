Francis LÈRE

Je suis un homme de terrain, diplômé du CNAM. J’ai une longue pratique professionnelle dans l’industrie et particulièrement chez le numéro 1 européen des composants électroniques.

J’ai été successivement à la tête des services méthodes puis des services généraux et des facilities (viabilités industrielles). J’ai piloté une équipe de 50 personnes, d’ouvriers à ingénieurs, tout en maîtrisant les coûts et l’innovation.

Aujourd’hui je mets mon savoir faire à votre service comme consultant .

J’ai formé des étudiants de Master2 à la faculté des sciences de l’Université de Tours en maintenance industrielle.

J’ai publié aux éditions Weka dans le guide du manager opérationnel de maintenance.

« Mon projet : j’ai accumulé un savoir faire, une pratique, des méthodes que j’aimerais partager avec vous, pour motiver votre personnel, pour être efficace pour votre entreprise tout en adaptant les outils à vos besoins »



Mes compétences :

Expert technique

Cahier des charges

Maintenance

Gestion de projet

Conseil

Industrie

Management

Formation

Services généraux