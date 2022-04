Francis LERMENIER

Heureux inventeur du Cleverdisk en 2011, je vois avec plaisir mon bébé séduire de nouveaux clients parmi les communes et les entreprises à la recherche d'un support de communication efficace et durable.

Rappelons que Cleverdisk est le seul disque de stationnement 100 % conforme à la réglementation qui donne AUSSI l'heure de départ !

FIDEI : Fabrication en Imprimerie, Documentation, Édition, Internet : cinq mots aujourd'hui indissociables dont les initiales forment FIDEI, un bureau de fabrication dont le rôle est de répondre AU MIEUX à la demande de ses clients, ce qui implique le plus souvent un prix plus attractif, mais pas seulement. Serait-il suffisant, pour répondre "au mieux" de proposer le prix le plus bas à une question mal posée, ou mal comprise ? L'accompagnement dans la réflexion autant que dans la fabrication, en véritable partenaire, me semble essentielle.

En créant FIDEI en janvier 2011, après presque douze ans passés à la tête de CCI Partners, j'ai voulu faire la synthèse de mes diverses expériences, derrière un nom qui, au-delà de l'acronyme, reflète parfaitement en latin le sens que je donne à mon engagement professionnel : "par respect de la parole donnée". Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que mes clients me soient fidèles depuis de nombreuses années par-delà mes activités et les leurs, comme je leur suis moi aussi fidèle. Et si vous me trouvez trop "fleur bleue" et loin des réalités du monde économique, sachez qu'à 58 ans je m'en porte fort bien, et que je n'ai pas l'intention de changer. Et posez-vous cette question : n'est-il pas préférable, entre client et prestataire, de marcher dans le même sens, plutôt que de tirer chacun de son côté, alors même que nos intérêts bien compris sont concordants ? J'agis de même avec mes fournisseurs, et d'ailleurs je préfère les appeler, tout comme mes clients, mes partenaires.



Mes compétences :

Édition

Imprimerie

Marketing

Marketing direct

Packaging

Publicité

Stationnement

Voirie