Francis LERMENIER

A l'âge de six ans, on m'offrait le Larousse classique, qui fut longtemps mon livre de chevet. Amoureux des mots, je dévore tout ce qui me touche - au sens figuré, et même parfois au sens propre (je veux parler des pâtes-alphabet de mon enfance, bien sûr !). J'ai néanmoins un penchant avéré pour le parcours des pensées - religieuses, philosophiques, scientifiques - depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Et particulièrement pour leur cheminement discret à travers l'ésotérisme, l'hermétisme, la science secrète.



Après plus de quarante ans d'activité professionnelle, j'ai créé les éditions Aquilonia au sein de FIDEI, l'imprimerie que je dirige, avec pour première intention de rééditer dans leur intégrité (oui, vous avez bien lu : intégrité) des ouvrages anciens quelquefois déformés, dénaturés, parfois trahis, ainsi que d'autres, seulement oubliés, mais dont l'intérêt est pourtant majeur, et enfin des ouvrages nouveaux qui s'inscrivent dans le long cheminement de la pensée humaine.



Mes compétences :

Assez bon en orthographe

j'aime cuisiner.