Francis LEVEQUE

Enseignant et historien de formation, je sais animer un groupe de travail jeunes et adultes jusqu'à réalisation d'un projet commun.

Je développe des concepts dans le tourisme ou dans les outils de formation de façon à innover et fédérer les énergies des acteurs du secteur. Actuellement je me concentre sur les voyages scolaires en Europe et les voyages de groupe dans le nord du Maroc.

Je gère des budgets avec la rigueur nécessaire à l'aboutissement des objectifs.



J'ai un parcours à multiples facettes où j'ai cumulé des expériences très diverses.



Président du Damier Tourangeau (club de jeu de dames de Tours), j'ai organisé le championnat du monde cadets en 2013, la phase finale de la coupe de France en 2007 et l'intervention d'animateurs dans les écoles depuis la rentrée 2013 (avec des rencontres inter-écoles).



Mes compétences :

Animation d'équipe

Créativité

Organisation d'évènements