Francis LIBAUD

Passionné d'histoire, d'histoire religieuse, d'ethnologie et d'art.

Etudes Techniques et Techniques supérieures.

A suivi le cours d'histoire générale de l'Art de l'Ecole du Louvre en 1970. (Fondation Rachel Boyer)



Carrière : Ingénieur technico-commercial dans l'industrie électrique puis mécanique et industrie automobile, puis ensuite Directeur commercial industrie automobile, Forge, Armement, dans groupes internationaux..

Aujourd'hui en retraite.



Je ne recherche pas d'emploi pour moi.



Mes compétences :

Communication