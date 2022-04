Francis LORCY

De formation en Espaces Verts, j'ai acquis avec les années des connaissances techniques dans le milieu du paysage. De ma formation d’Éducateur Technique Spécialisé, j'ai complété mes connaissances dans le champ du médico-social.

Aujourd'hui, je gère un atelier d'une trentaine de personnes en entretien et création d'Espaces Verts. Ma fonction correspond à la fonction de gestion d'un atelier.

Mes activités sont :

- le contact clients,

- l'étude de projets,

- la conception de devis,

- les commandes des matériaux,

- la planification des chantiers,

- l'accompagnement des équipes sur la réalisation,

- la facturation

- les relances clients.

- j'officie aussi sur des projets au sein de l'Esatco Lamballe et sur la réflexion de nouveaux projets.

Parallèlement; j'effectue l'accompagnement individualisé des ouvriers en situation de handicap. J'interviens aussi en tant que membre de jury et suivi de formation pour les élèves ETS et Moniteurs d'Ateliers. Je participe aussi au jury du meilleur apprenti en paysage.