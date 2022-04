Francis LOUBAO

Loubao Francis, responsable de communication de l'ONG THE Spécialisé en communication d'entreprise et des associations. Diplômé en gestion d'entreprise, formé en marketing et publicité artistique. Arrangeur d'œuvres musicale; pianiste, guitariste,compositeur et chanteur; concepteur de micro projets; conseiller matrimonial; possède des projets en attente de potentiels financiers; militant de la défense des droits de l'homme; projette la création d'une ONG pour lutter contre la pauvreté; souhaite un poste dans un organisme international des droits humains, de la santé et de l'hygiène comme bénévole.



Mes compétences :

Attentif

Courageux