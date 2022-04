Francis LUU

Expérimenté et rigoureux, mon savoir-faire en particulier dans le domaine de l’infogérance et des réseaux me permet de vous apporter des solutions en matières de gestion de projets et de gestion de parc IT pour lesquels vous apprécierez mes capacités opérationnels, acquises en tant que réserviste de la Gendarmerie Nationale, mes aptitudes relationnelles, au contact direct des clients et mes compétences techniques engrangé au fil de mes missions. Titulaire des permis A et B, je suis mobile et disponible dans le Limousin mais également dans toutes les régions de France que je suis curieux de découvrir



Mes compétences :

Solid Edge

Oracle

Nortel

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Linux Debian

Helpdesk

HP Hardware

Cisco Switches/Routers

Alcatel

TCP/IP

What's up Gold (Ip Switch)

F5

Juniper

Nutanix

Radware