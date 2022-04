Francis MAGNE

Le taux d'erreurs au sein des caisses de retraite explose !

Les erreurs sont nombreuses et le manque à gagner peut être très conséquent.



Plus de 2 retraités sur 10 perçoivent une pension erronée après contrôle de leur dossier...

Vous souhaitez mettre à jour votre carrière de cotisant ou vous êtes sur le point de prendre votre retraite, mais vous éprouvez des difficultés à reconstituer votre carrière et à retrouver tous vos justificatifs pour faire valoir vos droits auprès des organismes de retraite qui refusent de valider certaines périodes de votre activité.



Vous n'êtes pas en mesure vous-même de réaliser cette recherche car vous ne savez pas comment l'entreprendre pour démontrer que vous avez effectivement travaillé pendant telle ou telle une période.

Afin de vous éviter de perdre vos droits, confiez-moi votre problématique, j'ai la compétence et le savoir faire pour répondre à toutes vos attentes en vue de concrétiser le réajustement et l'optimisation de vos droits. Ceci, quel que soit votre parcours professionnel et le statut social détenu.



N'attendez pas le dernier moment pour faire vérifier votre carrière de cotisant par un professionnel reconnu.

Je conseille mes clients en toute indépendance et ne commercialise aucun produit d'assurance ou d'épargne.



