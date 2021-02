Didier FAGETE

Consultant au sein d'ATPME (Cabinet d'Acquisition Transmission PME).

Small market sur France entière.

Conseil des cédants dans la cession de leur entreprise. Sourcing et missions développées de l'évaluation au closing avec accompagnement dans la négociation.

Recherche de repreneurs. Facilitation de recherches de financement.

Activités BTP / industrie / négoce / services.

www.atpme.fr



Mon expérience en conseil et formation basée sur 28 années au service d'entrepreneurs m'a permis d'appréhender des problématiques nécessitant sens de l'analyse et solutions pragmatiques dans un univers TPE/PME.



Mes compétences :

Transmission d'entreprises

Formation

Conseil

Audit

Réseaux