2015 : année d'accélération pour Eficiens. Pour me contacter francis.mahut@eficiens.com ou +33.6.85.08.88.30. Infos complètes sur https://www.linkedin.com/profile/view?id=7828845



2013 La révolution mobile est en marche chez EFICIENS. Découvrez easymobilAD notre nouveau service en landing page mobile (www.easymobilad.com). La première solution du marché en landing page mobile en 48 heures chrono !



2003 à ce jour : co-fondateur et directeur associé d'EFICIENS, agence de communication spécialisée web marketing avec une double compétence : campagnes digitales et studio technique. Eficiens, ce sont 15 collaborateurs, des clients prestigieux (La Poste, Toshiba, Logitech, PMU, Acer, Gites de France...) et une vraie dimension de proximité et de services. Certains de nos clients nous sont fidèles de puis 9 ans. Plutôt rare dans le domaine de la communication ! Plus d'infos surArray



2000-2003 co-fondateur et country manager France de NETPARTNERING, agence conseil spécialisée en partenariats



1995-2000 HEWLETT PACKARD. Divers postes à des niveaux de responsabilité européenne et mondiale. Product Manager, Program Manager, Business Development Manager et en charge des activités Internet small business



1991-1995 ALLIUM, distributeur informatique - Chef de produits



Mes compétences :

Publicité

Communication

Conseil

Développement commercial

Google

Marketing

Liens sponsorisés

Management