Sylvain MAHUT

Actuellement en poste pour le groupe Thales, je souhaite entrer en contact avec des collaborateurs d'entreprise ayant des missions équivalentes dans les fonctions d'administration et finance export.



Issu d'une formation BAC+5 en Management des Affaires Internationales, mes spécialités sont la gestion financière de contrats internationaux, les techniques de paiement à l'international, les garanties bancaires, les incoterms, la logistique.



Ces sujets faisant parti de mon quotidien, j'apprécie l'échange de bon procédés afin d'améliorer les techniques et les rendre toujours plus efficaces.



Mes compétences :

ADV

ADV EXPORT

Affaires internationales

Animateur

Communications

Crédoc

Export

Gestionnaire

Management

Qualité

Santé

Security

Service clients

Commerce international