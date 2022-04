Francis MAKEMBE

Économiste et gestionnaire de projets, Je souhaite être confronté à de nouveaux challenges à travers un accompagnement des organisations (banques de développement, ONG, entreprises, cabinets d’études ou des groupes d'évaluation indépendants) dans le cadre de l’analyse financière, le suivi des opérations, la préparation de projets, la planification et la budgétisation.



Suivi contrôle et évaluation de projets

Analyse des performances

Etude de faisabilité de projets

Planification et Budgétisation

Gestion de Projets

Gestion financière