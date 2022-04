Francis MARGNOUX

De la production de programmes tels que le "Téléthon", unique au monde par son ampleur de plus de 30 heures de direct, à la vulgarisation des arts, de la création de formats TV à la mise à l'antenne de magazines de société sans oublier la conception de programmes courts à caractère institutionnel et le documentaire : un parcours télévisuel dense de 25 ans, qui m’a permis de développer une expertise de la création de contenus.

Je m’appuie sur un réseau solide de talents (réalisateurs, auteurs, journalistes...) de tous horizons afin de concevoir et proposer des contenus qualitatifs qui s'adressent au plus grand nombre.

Production, production exécutive, production artistique, conception de programmes, accompagnement d'auteurs dans le développement de projets : autant de compétences pour superviser et accompagner un projet, de sa création à sa diffusion.



Aujourd'hui je souhaite également mobiliser ces expériences télévisuelles dans une démarche qui intègre le brand content et le digital.