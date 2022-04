Je vous propose de découvrir mon CV reprenant tous les détails concernant mes compétences et réalisations, ainsi que mes loisirs.



Mes compétences :

Ad Exchange

Administration

Administration réseaux

FOREFRONT

HyperV

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Hyper-V

Microsoft Server

Microsoft Server 2008

Microsoft Sharepoint

Microsoft Windows server

Microsoft Windows Server 2008

Microsoft Windows Seven

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows xp

Seven

Virtualisation

Virtualisation & Administration

VMware