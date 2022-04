Francis MARIETTE

J ai des compétences en contrôle de gestion , chef de projet , de management et je maitrise le module peoplesoft AM ( asset management ).



J'aimerai après mon expérience enrichissante de la mise en place du module peoplesoft AM chez Carrefour, revenir sur un métier de contrôle de gestion ou faire profiter de cette expérience dans une autre entreprise , un autre milieu.



Mes compétences :

Asset management

Athlétisme

Contrôle de gestion

Management

Peoplesoft