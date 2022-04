Francis MAS

Diriger des équipes topographiques au sein d'une entreprise de travaux publics travaillant à l'étranger en tant que freelance. Apporter toute mon expérience et participer à la formation des jeunes au métier de topographe, Donner sans compter mon temps au service de l'entreprise. Énergie, esprit d'initiative, volonté de mener à bien les travaux qui me seront confiés dans le respect des délais et de la qualité sont mes motivations primordiales. Collaboration totale et sans limite avec les partenaires. Respect des coutumes des habitants des pays où je travaille, Je suis en excellente condition physique.

J’accepte toutes durées de missions selon les besoins de l’entreprise en tant que célibataire en brousse ou région désertique.

Préférence pour le secteur construction de routes ou autoroutes ainsi que V .R.D sans pour autant renier les autres secteurs d’activités (Bâtiments). Je suis en mesure d'effectuer des projets ou de modifier ceux-ci si nécessaire (faire tous les métrés).

En mesure également de diriger des travaux de voiries, de pose de canalisations, caniveaux, en tant que chef de chantier.

Je suis disponible immédiatement, possède un passeport valide, Je suis en recherche d'un poste principalement en Afrique et en attendant, je perfectionne mes connaissances dans les logiciels (Autocad, Covadis, et Archicad) en réalisant des projets fictifs,





Mes compétences :

Photoshop

Bâtiment et Travaux Publics

Relation client

Qualité projet

Freelance

Projets maisons sur archicad

Archicad 7.0 ~ 13

Covadis

Projet pistes aviations en brousse et routes

AUTOCAD 2012

BTP