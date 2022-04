Francis MASSÉ

Mon dernier livre "Refonder Politique " paru aux éditions NUVIS vient de bénéficier d'un nouveau tirage ; pour le commander :



Présentation de l'éditeur

Pourquoi les politiques publiques n'atteignent elles pas ou

insuffisamment leurs cibles ? Pourquoi des réformes

aboutissent-elles tardivement, souvent à contretemps ?

Pourquoi ne sont-elles jamais menées à leur terme alors que le

temps presse ? Parce que la société française et les citoyens

européens n'exigent pas du Politique les transformations qui

s'imposent afin de réformer l'Etat. Pour comprendre la

nécessité de modifier en profondeur le pilotage public,

national ou européen, face à l'endettement public galopant et

aux crises multiformes qui émergent à des échelles

d'intervention différentes, l'auteur prend le parti d'une

introspection de nos cultures sociétales, politiques et

administratives. "Refonder le Politique" consiste pour lui à

induire de nouvelles démarches de changement à partir d'un

nouveau regard porté sur le monde tel qu'il est. Ainsi, l'auteur

tire de la Culture les ressorts possibles d'un renouveau

sociétal. En se situant délibérément au coeur du blocage

français et des raisons profondes des dysfonctionnements du

service public, il trace les orientations susceptibles de réformer

l'Etat en profondeur, en sorte qu'il se place réellement au

service de la Société et des citoyens. "Pour sortir de l'impasse

actuelle et lutter contre le cynisme et la cupidité, écrit-il, nous

devons mener un quadruple combat : 1. faire émerger une

sphère de vie sociale où puissent se recréer des dynamiques de

recherche et d'investissement éthiques ; 2. formaliser un

nouveau contrat social entre les citoyens français et

européens ; 3. reconnaître les entrepreneurs, le marché et les

entreprises ; et 4. rénover notre vision d'un Etat-stratège,

national et européen. Ceci implique qu'un intérêt général soit

redéfini à partir de la Culture, c'est-à-dire d'un vivre

ensemble."

Biographie de l'auteur

Ancien élève de l'ENA, ancien auditeur de l'IHEDN et du Cycle des Hautes

Etudes Européennes, Francis Massé est un professionnel du

management public. Haut fonctionnaire au ministère chargé

des Transports et du Développement durable, ancien directeur

général délégué de RFI, il est aussi essayiste, conférencier et

membre fondateur du Cercle de la réforme de l'Etat et de

l'association pour l'Optimisation du Contrat social. Par

ailleurs, il est vice-président d'EuropeCréative et membre

expert de l'Association des Villes numériques.