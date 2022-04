Françis MASSON

Ancien Conseil Juridique en Cabinet américain, ancien Avocat au barreau de Paris

Masson Francis

1977 - 2013



Affaires spéciales françaises et internationales,

Droit des sociétés et des affaires, restructuring,

achats-ventes de sociétés industrielles, commerciales,

hôtelières, immobilières cotées ou non, fonds de

commerce, financements/refinancements, cessions/

recouvrement de créances, sûretés, contrats,

transactions et contentieux civils, commerciaux,

sociaux, fiscaux, douaniers français et internationaux.



Special Affairs, Corporate and business law, restructuring,

purchase and sale of industrial, commercial, hotel, real

property private or listed companies and businesses,

financing, transfer and collection of receivables, set up

of French and international guarantees, negotiation of civil,

commercial, social, customs and tax contracts,

litigations and settlements.



Mes compétences :

Droit des contrats

Droit des affaires

Droit commercial

Ressources humaines

Networking

Droit