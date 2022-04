Francis MBAYA

- Effectuer l’entretien de maintenance préventif, curative, corrective des équipements mécaniques industriels, hydrauliques, pneumatiques et électriques

- Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur »

«Organisation du stock/Gestion du stock sous logiciel G.M.A.O. Altair »

- Piloter une ou plusieurs machines automatisées complexes (reprendre en manuel un cycle automatique, réglage et les changements d’équipement liés aux différents formats)

- Conduire et contrôler un processus de fabrication, une ligne de production

- Gérer le service logistique (stocks, emballages, politiques étiquetages)

- Gérer la démarche contrôle - qualité de la production.

- Montage et Démontage des machines, des appareils par pièces