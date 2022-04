Francis MBE

Actuellement en formation Responsable Qualité Sécurité Environnement, je suis issu du milieu Industriel et Supply chain. Parti pour deux ans pour monter en compétence en terme de Sécurité et Environnement, après avoir eu des formations en Management de production, et Logistique. J'aspire à court terme d'occuper un poste de Responsable Qse, Puis repartir vers la Supply chain et la Gestion des Risques Industrielle pour mener à bien mon projet de monter mon entreprise de Consulting en Logistique, Qualité et Sûreté Oganisationnelle.



Mes compétences :

Gerer des flux logistique

Créer des procédures

Gérer des Stocks

Travailler en mode projet

Maitrise des outils informatiques de la logistique

Animer une formation

Maitrise des outils kayzen

Maitrise des outils de résolution de problèmes

Gestion entrepôt

Stratégie d'entreprise et organisation

Norme ISO 9001

ISO 22000

Outils du Lean Manufacturing

Gestion des transports

Norme ISO 14001

OHSAS18001